Balade patrimoine D’un château à l’autre chateau de chamousseau Queaux Catégories d’Évènement: Queaux

Vienne

Balade patrimoine D’un château à l’autre chateau de chamousseau, 2 avril 2023, Queaux. Balade patrimoine D’un château à l’autre Dimanche 2 avril, 14h00 chateau de chamousseau Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire. Gratuit. Prévoir voiture et bonnes chaussures. Sans inscription. patrimoine@ccvg86.fr, 05 49 91 07 53. En partenariat avec la commune de Queaux, « Queaux et son passé » et les propriétaires des châteaux de la Messelière et de Chamousseau. Le long d’un parcours bucolique, partons à la découverte du passé médiéval de Queaux avec la présentation des châteaux de la Messelière et de Chamousseau et l’évocation des moulins le long du Crochet. chateau de chamousseau N°10 chamousseau 86150 Queaux Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00 patrimoine château Béatrice Guyonnet

Détails Catégories d’Évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu chateau de chamousseau Adresse N°10 chamousseau 86150 Queaux Ville Queaux Departement Vienne Lieu Ville chateau de chamousseau Queaux

chateau de chamousseau Queaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/queaux/

Balade patrimoine D’un château à l’autre chateau de chamousseau 2023-04-02 was last modified: by Balade patrimoine D’un château à l’autre chateau de chamousseau chateau de chamousseau 2 avril 2023 château de chamousseau Queaux Queaux

Queaux Vienne