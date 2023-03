Manifestation Médiévale des Artisans d’Art à Chamousseau chateau de chamousseau Queaux Catégories d’Évènement: Queaux

Manifestation Médiévale des Artisans d’Art à Chamousseau chateau de chamousseau, 1 avril 2023, Queaux. Manifestation Médiévale des Artisans d’Art à Chamousseau 1 et 2 avril chateau de chamousseau participation laissée à votre appréciation avec un minimum de 5 euros par adulte. en vous remerciant de votre compréhension et générosité Ce rassemblement de14 artisans travaillant devant vous selon des techniques anciennes, leur permet de montrer leur savoir faire, mais vous permet aussi de vous initier, perfectionner ou renseigner. .

Seront présents: deux ferronniers, deux tailleurs de pierre, un spécialiste de la vannerie ancestrale, le travail du cuir, le vitrail, la tapisserie, les parfums,la teinture florale,l’enluminure et calligraphie, les livres, les artistes. Le SAMEDI 1er AVRIL, cette manifestation débutera à 14h et offrira en cours d’aprés midi la possibilité de suivre sur le site, le parcours découverte botanique tant médicinale que culinaire parmi les dites « mauvaises herbes ».

Le DIMANCHE 2 AVRIL de 10h à18h sans interruption, à ces artisans s’ajouteront :

*un stand de bouquinistes,(régionalisme,histoire,botanique…)

*une compagnie de théatre » les time hunters »qui assureront l’animation

*’une possibilité de ballade gratuite organisée par la CCVG, Pays d’Art et d’Histoire qui vous conduira » d’un château à l’autre »;

*De nombreuses autres surprises vous attendent pendant ces deux jours.

Pour ceux qui voudraient rester la journée sur le site, une restauration rapide et très simple est possible.(De plus restaurant dans le village )

L’association Queaux et son passé participe à cet évènement Les artisans sont comme précédemment accueillis gratuitement pour leur permettre de s’exprimer mais, afin de rémunèrer la compagnie de théatre et d’envisager de complèter la restauration du site, nous vous demandons une participation financière libre avec un minimum de 5 euros par adulte. Pour recréer une ambiance d’époque les exposants et bénévoles seront costumés, aussi n’hésitez pas à en faire autant si vous le désirez et les enfants en seront récompensés à leur arrivée Vous pourrez aussi vous inscrire aux associations :

« château de chamousseau, un passé au futur » pour 10 euros

