Chilleurs-aux-Bois 45170 De 10h à 18h: Livret de visite » La Rose, du jardin au parfum ». Livret- jeux « les jardins à la Renaissance ».

De 12h à 14h: Dégustation de produits à base de rose.

A partir de 13h: Atelier fabrique ta rose, le temps d’un atelier réalisez votre propre rose en papier.

A 14h30 16h: Visites guidées la Rose à Chamerolles, découvrez l’univers des rosiers et des senteurs lors d’une visite inédite.

