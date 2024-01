Chasse aux œufs de Pâques, jeux et atelier créatif Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois, dimanche 31 mars 2024.

Dimanche 31 mars, de 10h à 17h

Chasse aux œufs pour les enfants jusqu’à 14 ans, atelier pliage et coloriage, création de masques et de couronnes en papier, jeux géants et parcours sportif enfant…

Nouveauté cette année : un stand de maquillage pour enfants par l’artiste Caroline Ayramdjian ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Jusqu’à 14 ans pour la chasse aux œufs

Pensez à venir avant 15h pour être sûr d’avoir des chocolats

Tout public

Tarif d’entrée du château

Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois, Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois

Département du Loiret / Johnatan Savarit