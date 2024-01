Ateliers photo « au cœur du château » en spéciale semi nocturne Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois, dimanche 17 mars 2024.

Ateliers photo « au cœur du château » en spéciale semi nocturne Venez vous perfectionner à l’art de la photographie en prenant comme cadre le château et ses collections. A l’issue de l’atelier, une de vos photos sera sélectionnée et exposée tout l’été au sein d… Dimanche 17 mars, 15h30 Château de Chamerolles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T15:30:00+01:00 – 2024-03-17T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-17T15:30:00+01:00 – 2024-03-17T17:30:00+01:00

Dimanche 17 mars, 16h30 à 18h30

Venez vous perfectionner à l’art de la photographie en prenant comme cadre le château et ses collections. A l’issue de l’atelier, une de vos photos sera sélectionnée et exposée tout l’été au sein du château. Un concours sera organisé et un gagnant recevra une récompense.

Un atelier photo en semi nocturne.

Encadré par Thomas Hennequin, photographe professionnel

Tarifs : 16€ / personne (tarif unique)

A partir de 14 ans

Durée : 2h

Pensez à apporter votre matériel photo et votre trépied

Sur réservation, nombre de places très limité

Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois, Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 39 84 66 »}]

FMACEN045V50BI9L

Département du Loiret / Johnatan Savarit