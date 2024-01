« Nez à nez avec le chocolat » … en attendant Pâques 3e édition Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois, dimanche 3 mars 2024.

« Nez à nez avec le chocolat » … en attendant Pâques 3e édition Une invitation chocolatée et gourmande pour mettre tous vos sens en éveil lors de cet atelier découverte autour du chocolat, du café et du thé. Chocolat ou ganache, craquant ou fondant, thé ou infu… Dimanche 3 mars, 10h00, 13h00, 15h00 Château de Chamerolles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-03T10:00:00+01:00 – 2024-03-03T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-03T15:00:00+01:00 – 2024-03-03T16:00:00+01:00

Dimanche 3 mars, 11h, 14h et 16h

Une invitation chocolatée et gourmande pour mettre tous vos sens en éveil lors de cet atelier découverte autour du chocolat, du café et du thé. Chocolat ou ganache, craquant ou fondant, thé ou infusion, café ou décaféiné… il y en aura pour tous les goûts. Odorat, toucher, ouïe, vue et bien sûr goût, vos sens seront sollicités pour une découverte sensible du chocolat, du café et du thé.

En partenariat avec Sébastien Papion, chocolatier d’exception et les cafés d’Eric d’Orléans

12€ plein tarif, 10€ tarif réduit (incluant atelier et accès au château)

Durée 1h environ

Sur réservation, dans la limite des places disponibles

Tout public, à partir de 8 ans

Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois, Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois

Département du Loiret / Johnatan Savarit