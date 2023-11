Spectacle de Noël « Fée du Pain » Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois Catégorie d’Évènement: Chilleurs-aux-Bois Spectacle de Noël « Fée du Pain » Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois, 28 décembre 2023, Chilleurs-aux-bois. Spectacle de Noël « Fée du Pain » Jeudi 28 décembre, 13h00, 14h30 Château de Chamerolles Voir http://www.chateauchamerolles.fr/ Spectacle de Noël « Fée du Pain »

Jeudi 28 décembre de 14h à 16h30 De 15h30 à 16h30, l’artiste Hélène Mouton va vous conter l’extraordinaire histoire des ingrédients du pain, leurs pouvoirs et leurs vertus. Avec comme décor une boulangerie scénique baladeuse, évitez de tomber dans le pétrin et écoutez bien ce que vous conte l’artiste. Pensez à l’atelier « en attendant le spectacle » de 14h à 15h30 : « les animaux de Noël », où les enfants pourront confectionner des décorations de Noël en forme d’animaux. Spectacle de 14h à 15h30

Atelier de 15h30 à 16h30

Par l’artiste Hélène Mouton

À partir de 4 ans

Nombre de places limité (réservation au 02 38 39 84 66)

Durée spectacle : 1h environ Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois, Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateauchamerolles.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.chamerolles@loiret.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-28T13:00:00+01:00 – 2023-12-28T14:30:00+01:00

2023-12-28T14:30:00+01:00 – 2023-12-28T15:30:00+01:00 FMACEN045V50BCHC Département du Loiret Détails Catégorie d’Évènement: Chilleurs-aux-Bois Autres Lieu Château de Chamerolles Adresse Chilleurs-aux-Bois, Chilleurs-aux-bois Ville Chilleurs-aux-bois Lieu Ville Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois latitude longitude 48.071806;2.134388

Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chilleurs-aux-bois/