Nez à nez avec le miel Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois, 12 novembre 2023, Chilleurs-aux-bois.

Nez à nez avec le miel

Dimanche 12 novembre à 11h, 14h et 16h

Pôle sensoriel autour du miel pour vous initier à une dégustation et une reconnaissance des différents miels et leurs vertus. Pollen, nectar, miel et vie des abeilles n’auront plus de secrets.

En partenariat avec CHEPTEL / animateur Charles Pouliquen

Sur réservation (nombre de places limité)

À partir de 6-7 ans

Durée : 1h environ

Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois, Chilleurs-aux-bois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T11:00:00+01:00

2023-11-12T15:00:00+01:00 – 2023-11-12T16:00:00+01:00

Département du Loiret