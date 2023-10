Journées des collectionneurs / Salon de la parfumerie Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois, 7 octobre 2023, Chilleurs-aux-bois.

Un week-end riche en événement tourné autour de l’univers intime du parfum !

I/ Un salon de la parfumerie :

De nombreux collectionneurs de flacons anciens et de produits de cosmétiques vous attendent dans la grande Halle du château. Exposition, vente et bourse d’échange : flacons anciens et modernes, miniatures et géants, cosmétiques, boites à poudre …

10h à 16h

2/ Des ateliers cosmétiques

Venez créer vos propres produits de beauté que vous pourrez rapporter chez vous. Un atelier « do it yourself » encadré par notre professionnelle Anaïs Mottais.

3/ Initiation au parfum

Venez vous initier à la création d’un parfum que vous rapportez chez vous.

4/ orgue à parfum et visite

Démonstrations à l’orgue à parfum et visite du musée du parfum

Tout est inclus dans le billet d’entrée : 5€

Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois, Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 39 84 66 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

