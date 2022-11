Spectacle de Noël « le royaume du Nord » Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois Catégorie d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Spectacle de Noël « le royaume du Nord » 21 et 28 décembre Château de Chamerolles

Spectacle de Noël « le royaume du Nord » Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois

Deux contes fantastiques inspirés des récits nordiques entre mythes et légendes

Par la compagnie « Des Bords des Mondes »

A partir de 4 ans

Nombre de places limité

Durée : 40 minutes environ

Pendez au mini atelier en attendant le spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T14:30:00+01:00

2022-12-28T15:15:00+01:00 Compagnie des Bords des Mondes

