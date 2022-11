Visites costumées Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois Catégorie d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Visites costumées Château de Chamerolles, 18 décembre 2022, Chilleurs-aux-bois. Visites costumées Dimanche 18 décembre, 13h30 Château de Chamerolles

Les visites costumées du château Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois, Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois Tu as toujours rêvé de visiter un château en costumes ? Le château de Chamerolles est fait pour toi ! Lors de cette visite, tu seras costumé comme à l’époque des châteaux. Une belle immersion dans la vie quotidienne tel un châtelain ou une reine de France.

6-13 ans

Tarif d’entrée du château

Sur réservation, nombre de places limité

