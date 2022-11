Noël au château de Chamerolles Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Loiret

Noël au château de Chamerolles Château de Chamerolles, 17 décembre 2022, Chilleurs-aux-Bois. Noël au château de Chamerolles 17 – 30 décembre Château de Chamerolles

Inclus dans le billet d’entrée à 5 euros pour les jeunes

Livret-jeux, ateliers et spectacles Château de Chamerolles Gallerand, Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 39 84 66 http://www.chateauchamerolles.fr/ Le Château de Chamerolles, perle de la Renaissance à la lisère de la forêt d’Orléans, et aux limites de la Beauce et du Gâtinais vous invite à une promenade bucolique et historique dans un cadre verdoyant. Livret-jeux « La cuisine à la Renaissance » : une manière ludique et autonome de visiter le château sous l’angle de la cuisine à la Renaissance. De 6 à 12 ans. Du 17 au 31 décembre.

: une manière ludique et autonome de visiter le château sous l’angle de la cuisine à la Renaissance. De 6 à 12 ans. Du 17 au 31 décembre. Atelier « Fabrique ta guirlande de Noël » : Comptez 20-30 minutes environ. De 6 à 12 ans. Les mercredis 21 et 28 décembre à 14h30.

: Comptez 20-30 minutes environ. De 6 à 12 ans. Les mercredis 21 et 28 décembre à 14h30. Spectacle de Noël : Deux contes fantastiques inspirés des récits nordiques entre mythes et légendes. 40 minutes. Dès 4 ans. Les mercredis 21 et 28 décembre à 15h30.

Deux contes fantastiques inspirés des récits nordiques entre mythes et légendes. 40 minutes. Dès 4 ans. Les mercredis 21 et 28 décembre à 15h30. Atelier « La cuisine à la Renaissance » : les enfants réaliseront un découpage-collage pour créer un portrait à la manière d’Arcimboldo. De 6 à 12 ans. Le lundi 19 et le jeudi 22 décembre à 14h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T10:00:00+01:00

2022-12-30T18:00:00+01:00 H. El Yamani

Détails Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois, Loiret Autres Lieu Château de Chamerolles Adresse Gallerand, Chilleurs-aux-Bois Ville Chilleurs-aux-Bois Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois Departement Loiret

Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chilleurs-aux-bois/

Noël au château de Chamerolles Château de Chamerolles 2022-12-17 was last modified: by Noël au château de Chamerolles Château de Chamerolles Château de Chamerolles 17 décembre 2022 Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-Bois

Chilleurs-aux-Bois Loiret