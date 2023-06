Circuits pédestres balisés à Chambord Château de Chambord Chambord, 12 juin 2023, Chambord.

Chambord,Loir-et-Cher

Plus de 20 kilomètres de sentiers pédestres sont accessibles toute l’année en zone ouverte au public pour partir à la découverte de la faune et la flore. Plan des promenades disponible à l’accueil du château..

Château de Chambord

Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Marked out pedestrian circuits – More than 20 km of accessible paths all year long, in zone open to the public to go off to explore the flora and fauna. Plan of the walks available at the reception of the château.

Más de 20 kilómetros de senderos son accesibles durante todo el año en la zona abierta al público para descubrir la fauna y la flora. Mapa de rutas disponible en la recepción del castillo.

23 km Wanderwege sind das ganze Jahr über in einer öffentlichen Zone zugänglich und erlauben die Erkundung der Flora und Fauna. Kartenmaterial am Empfang des Schlosses erhältlich.

