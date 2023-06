Visite de la réserve en véhicule tout-terrain Château de Chambord Chambord, 12 juin 2023, Chambord.

Chambord,Loir-et-Cher

En petit groupe, un guide conduit les visiteurs en véhicule tout terrain et les invite à la découverte de la faune et la flore dans un milieu naturel préservé. Durée : 1h30

Groupe limité à 8 personnes. Âge minimum requis 3 ans.

Réservation conseillée..

Château de Chambord

Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Visit of the nature reserve by 4X4. In small group, a guide leads the visitor in all-road vehicule and suggest them in to make discoveries of the flora and fauna in a protected natural environement. Reservation recommanded.

En pequeños grupos, un guía conduce a los visitantes en un vehículo todoterreno y les invita a descubrir la fauna y la flora en un entorno natural preservado. Duración: 1h30

Grupo limitado a 8 personas. Edad mínima de 3 años

Se recomienda reservar.

In kleinen Gruppen entdecken die Gäste in einem Allradfahrzeug in Begleitung eines Reiseführers die Fauna und Flora eines intakten natürlichen Milieus. Dauer: 1.30 Std., Reservierung empfohlen.

