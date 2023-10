L’écoute du brame à Chambord Château de Chambord Chambord, 15 septembre 2024, Chambord.

Chambord,Loir-et-Cher

Écoute du brame en groupe à partir du mirador de la ferme de la Guillonnière dans la zone fermée au public. 16 personnes maximum – Âge requis 12 ans. Sur réservation, dans la limite des places disponibles..

2024-09-15 fin : 2024-10-15 . 35 EUR.

Château de Chambord

Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Listening to the slab in a group from the watchtower of the Guillonnière farm in the area closed to the public. 16 people maximum – Age required 12 years old. By reservation, subject to availability.

Escuche los bramidos en grupo desde la atalaya de la granja Guillonnière, en la zona cerrada al público. máximo 16 personas – Edad mínima 12 años. Con reserva, sujeto a disponibilidad.

Lauschen Sie der Bramme in einer Gruppe vom Aussichtsturm des Bauernhofs La Guillonnière aus in der für die Öffentlichkeit geschlossenen Zone. maximal 16 Personen – Erforderliches Alter 12 Jahre. Auf Reservierung, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

