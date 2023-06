Exposition Lionel Sabatté au Château de Chambord Château de Chambord Chambord, 14 mai 2023, Chambord.

Chambord,Loir-et-Cher

Lionel Sabatté est aujourd’hui l’un des artistes majeurs qui pensent et travaillent à partir de l’informe, de la corrosion et de matières comme la rouille ou la poussière, d’où jaillissent souvent des figures animales, toujours saisies en mouvement..

Jeudi 2023-05-14 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-17 . 16 EUR.

Château de Chambord

Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Lionel Sabatté is one of today?s leading artists who think and work in terms of formlessness, corrosion and materials such as rust and dust, from which animal figures often emerge, always captured in motion.

Lionel Sabatté es uno de los principales artistas actuales que piensa y trabaja en términos de falta de forma, corrosión y materiales como el óxido y el polvo, de los que a menudo surgen figuras de animales, siempre captadas en movimiento.

Lionel Sabatté ist heute einer der wichtigsten Künstler, die mit Formlosigkeit, Korrosion und Materialien wie Rost oder Staub denken und arbeiten, aus denen oft Tierfiguren hervorgehen, die immer in Bewegung festgehalten werden.

