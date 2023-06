Pêcher à Chambord Château de Chambord Chambord, 12 juin 2023, Chambord.

Chambord,Loir-et-Cher

Le Domaine de Chambord propose aux pêcheurs amateurs ou spécialistes une nouvelle expérience : pêcher dans le canal du Cosson, qui n’a jamais été pêché depuis l’ouverture au public de Chambord en 1821 ! Situé à proximité du château cette réserve naturelle regorge de poissons !.

Château de Chambord

Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The Domaine de Chambord offers amateur and specialist fishermen a new experience: fishing in the Cosson Canal, which has never been fished since Chambord was opened to the public in 1821! Located near the castle this natural reserve is full of fish!

El Domaine de Chambord ofrece a los pescadores aficionados o especializados una nueva experiencia: pescar en el canal de Cosson, ¡que nunca se ha pescado desde que Chambord se abrió al público en 1821! Situada cerca del castillo, esta reserva natural está llena de peces

Die Domaine de Chambord bietet Hobbyanglern und Spezialisten eine neue Erfahrung: Angeln im Cosson-Kanal, der seit der Öffnung von Chambord für die Öffentlichkeit im Jahr 1821 noch nie befischt wurde! In der Nähe des Schlosses gelegen ist dieses Naturschutzgebiet voller Fische!

