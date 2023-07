Quartiers d’été à Chambord Château de Chambord Chambord, 20 juillet 2023, Chambord.

Quartiers d’été à Chambord 20 juillet – 22 août Château de Chambord

Cette année nous privilégions l’accueil des petits groupes pour des journées thématiques.

Trois thèmes sont à l’honneur :

– Danse et musique au temps de la Renaissance (avec 2 musiciens de l’ensemble Le Banquet du Roy)

– Initiation à la taille de pierre

– Aménagement d’un vrai logis comme au temps de François 1er

Cependant, il est toujours possible d’accueillir de plus grands groupes pour une « journée évasion et détente » (visite guidée, spectacle chevaux et rapces, promenade forestière…).

Château de Chambord Chambord Chambord 27250 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « quartiers-ete@chambord.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 87 79 11 22 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 83 14 14 65 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 82 64 57 47 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T10:00:00+02:00 – 2023-07-20T17:00:00+02:00

2023-08-22T10:00:00+02:00 – 2023-08-22T17:00:00+02:00