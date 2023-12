Déjeunez au restaurant Holodeck du Château Chambert le 25 décembre Château de Chambert Floressas, 25 décembre 2023, Floressas.

Floressas Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-25 12:00:00

fin : 2023-12-25

Vivez la magie des fêtes avec l’équipe Holodeck qui vous réserve des expériences culinaires inoubliables!

Pour Noël , notre équipe est prête à vous accueillir avec des saveurs exceptionnelles et une ambiance chaleureuse..

Plongez dans l’esprit festif et offrez vous une balade gastronomique exceptionnelle à partir de 80€ avec des mets raffinés soigneusement préparés par notre chef Baptiste Moura.

Château de Chambert Les Hauts Coteaux

Floressas 46700 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Cahors – Vallée du Lot