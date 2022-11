Repas de fêtes au Château de Cérons Château de Cérons Cérons Catégories d’évènement: Cérons

Notre chef vous accueille dans la rôtisserie du château les jeudis 8, 15 et 22 décembre pour un repas de fêtes typique ! Château de Cérons 1 Latour, 33720 Cérons Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine En hiver, blottissez-vous au coin de la cheminée, où rôtissent gentiment cochons de lait, palombes et gros poulets landais. Notre chef vous accueille dans la rôtisserie du château. Réunissez vous pour des journées d’entreprises, entre amis, ou en famille, et profiter d’une chaleureuse soirée dans la rôtisserie du Chateau de Cérons. Sur réservation uniquement, à partir de 2 personnes jusqu’à 30 personnes : jeudi 8, 15, et 22 décembre à partir de 19h30. Jambon de Bigorre et gougères

Petite tourte tiède au foie Gras

Magret de Canard grillé à la cheminée

Gratin Dauphinois

Fromage du Roy à Landiras

Tarte aux fruits ou gâteau aux noix Vous pourrez également profiter de notre atelier Cadeaux de Noël, et composer vous même vos coffrets !

