Visite guidée du château de Cerisy-La-Salle Samedi 16 septembre, 10h30 Château de Cerisy-la-Salle 3€, 1€ (10-17 ans); gratuit <9 ans, départs des visites à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, durée 1h30, 25 pers. max.

Circuit guidé par 4 générations de propriétaires.

Lors de votre visite, vous serez accueillis par les membres de la famille – des plus anciens aux plus jeunes – qui possèdent le château depuis 1819. Ils vous feront découvrir chacun à leur manière un des lieux emblématiques de ce château du XVIIe siècle qui a traversé les guerres de religion, la seconde mondiale, et qui accueille depuis 70 ans les colloques du Centre Culturel International de Cerisy-La-Salle.

Château de Cerisy-la-Salle Le Château, 50210 Cerisy-la-Salle Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie 02 33 46 91 66 https://cerisy-colloques.fr/ Construit entre 1605 et 1620, le château est resté dans la même famille depuis 1819. Il succède à un édifice médiéval dont subsiste notamment la barbacane qui surplombe un étang, un ruisseau et des arbres centenaires. Au XVIIIe siècle, il a été agrandi par alignement de la façade nord, et des ponts en pierre ont été construits sur les fossés. Il comporte un bâtiment central flanqué de quatre pavillons, avec escalier en saillie, parallèle aux façades, à deux volées séparées par un mur d’échiffre, le tout dans un style grave et noble, et avec un système de douves, archaïque pour l’époque, probablement plus ornementales que militaires. De la terrasse sud, on domine le bocage entourant la paisible vallée de la Soules. À l’intérieur, on remarque surtout le plafond peint de la Grande Salle, maintenant bibliothèque accueillant les rencontres, ainsi que les cheminées imposantes. Le château et les grands bâtiments de la ferme attenante, pour une part de construction antérieure, sont classés parmi les Monuments Historiques en raison de la qualité architecturale et de la grande cohérence de l’ensemble, en tant que haut lieu de la culture et de l’histoire, y compris celle de la pensée moderne. Route RD29 – pas de parking (voitures ou bus)

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Société civile du château de Cerisy-La-Salle et l’association des Amis de Pontigny-Cerisy