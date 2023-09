Découvrez le château, sa chapelle et son pigeonnier Château de Cercigny Vivonne, 16 septembre 2023, Vivonne.

Découvrez le château, sa chapelle et son pigeonnier 16 et 17 septembre Château de Cercigny Gratuit. Entrée libre.

Vous découvrirez un château du XIVe siècle, posé sur une île du Clain, son parc arboré remarquable, sa chapelle et sa charpente unique en France ainsi que son pigeonnier, le plus grand du département.

Château de Cercigny Le château, 86370 Vivonne Vivonne 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 43 22 20 La propriété est mentionnée pour la première fois en 1303, associée à la famille de Rochechouart qui la conservera jusqu’au XVIIIe siècle. Le château, en partie détruit pendant la guerre de Cent Ans et les guerres de Religion, ne fut plus habité jusqu’au XVIIe siècle, époque de la reconstruction d’une partie de la demeure. L’édifice est composé d’un bâtiment central (ancien châtelet d’entrée de la fin du XIVe siècle, réaménagé au XIXe siècle) et de trois ailes rectangulaires disposées bout à bout en arc de cercle incurvé vers le sud. Ces ailes furent entièrement remodelées aux XIXe et XXe siècles. La chapelle Notre-Dame de la Consolation fut bénie le 28 octobre 1678. Le pigeonnier rond est considéré comme le plus grand de la Vienne (3300 boulins). Le parc fait 25 000 m2.

