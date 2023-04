Une découverte exceptionnelle du château aux chandelles ! Château de Caumale Escalans Catégories d’Évènement: Escalans

Une découverte exceptionnelle du château aux chandelles ! Château de Caumale, 16 septembre 2023, Escalans. Une découverte exceptionnelle du château aux chandelles ! 16 et 17 septembre Château de Caumale 5€. Réservation obligatoire pour la visite aux chandelles. Le château vous ouvre ses portes à partir de 15h et vous permet, à partir de 18h, de vivre un moment magique lors d’une visite guidée aux chandelles : tout est réuni pour vous faire passer un incroyable moment de découverte et vous faire plonger dans l’Histoire ! Ouvert à la visite guidée à partir de 15h

Et le soir visite exceptionnelle aux chandelles à partir de 18h Château de Caumale Route de Castelnau-d’Auzan, 40310 Escalans Escalans 40310 Jouanan Landes Nouvelle-Aquitaine 07 71 14 11 59 http://www.chateaudecaumale.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07 71 14 11 59 »}, {« type »: « email », « value »: « chateaudecaumale@hotmail.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudecaumale.fr »}] Caumale est un élément avancé du dispositif de défense anglais en Armagnac. Le château a été remanié au XVIIe siècle et au XIXe siècle. Les aménagements apportés à son agencement intérieur en font une demeure d’agrément. Un jardin de plantes tinctoriales landaises encadre le château. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

