Walloween Château de Caudouin, D656 Roquefort, 14 octobre 2023, Roquefort.

Roquefort,Lot-et-Garonne

Walibi Sud-Ouest propose de nombreuses animations spéciales Halloween.

Un programme drôlement effrayant, quel que soit ton âge et ton niveau de courage.

Frissons garantis pour toute la famille !.

2023-10-14 fin : 2023-11-05 . EUR.

Château de Caudouin, D656 Walygator

Roquefort 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Walibi Sud-Ouest is offering a host of special Halloween activities.

It’s a spooktacular program, whatever your age or level of courage.

Chills guaranteed for the whole family!

Walibi Sud-Ouest ofrece una serie de actividades especiales de Halloween.

Es un programa espeluznante, sea cual sea tu edad o tu nivel de valentía.

Escalofríos garantizados para toda la familia

Walibi Sud-Ouest bietet viele spezielle Halloween-Animationen an.

Ein lustig-gruseliges Programm, egal wie alt du bist und wie mutig du bist.

Gänsehaut für die ganze Familie garantiert!

