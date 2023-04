Découvrez l’épopée de la famille « de La Croix de Castries » et de son château Château de Castries, 16 septembre 2023, Castries.

Découvrez l’épopée de la famille « de La Croix de Castries » et de son château 16 et 17 septembre Château de Castries Gratuit. Entrée libre.

Le site de Castries, de par sa situation au sommet d’une colline au milieu de la plaine du Languedoc, a toujours été un lieu privilégié d’observation et de surveillance. La présence, depuis de nombreux siècles, d’un château a donné à ce territoire un rôle seigneurial et les maîtres des lieux ont rapidement contribué à l’histoire administrative, politique, religieuse et militaire de la région et de la France. En particulier la famille « de La Croix », qui deviendra « de La Croix de Castries » suite à son implantation à Castries, apportera les honneurs à son fief qui passera successivement de baronnie en marquisat puis en duché.

La famille « de La Croix de Castries » a, pendant plus de quatre siècles, contribué à la grandeur de la France. Qu’ils aient été militaires, sur terre ou sur mer, ou ecclésiastiques, pour les hommes ; artistes, religieuses ou simples épouses pour les femmes, tous les membres de la famille ont été de fervents et ferventes royalistes tout en respectant après la Révolution Française les choix de la nation. La devise de la famille « de La Croix de Castries » est « Fidèle à son Roi et à l’Honneur ».

L’histoire mouvementée du château de Castries n’a pas empêché la famille de rester très attachée à son fief et de faire tout ce qu’elle pouvait pour le garder sous son contrôle. L’histoire de la famille et celle du château sont donc fortement corrélées, jusqu’en 2013 où la municipalité de Castries est devenue propriétaire de l’ensemble du patrimoine (château, parc, aqueduc, dépendances, mobilier).

Le château de Castries constitue, avec son jardin à la Française et son aqueduc, l'un des plus importants ensembles monumentaux de la région Languedoc-Roussillon. En 1565, commence la construction du château actuel sur un ancien manoir gothique. Au XVIIe siècle, René Gaspard de la Croix de Castries voit ses qualités reconnues par le roi Louis XIV qui érige la baronnie en marquisat. Le marquis fait réaliser le grand escalier et la grande salle, puis le jardin conçu par Le Nôtre. De l'évêque de Montpellier, il reçoit la source de Fontgrand et demande à Paul Riquet (Canal du Midi), de dresser les plans de l'aqueduc. À la Révolution, le château est pillé, confisqué comme bien national et vendu. Aujourd'hui, le château est propriété de la commune de castries. De style Renaissance et d'architecture très sobre, le château est construit en pierre locale.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

