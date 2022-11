Ateliers de chant traditionnel et de danses des bals folks Chateau de Castrevielle, Jaujac, Jaujac (07)

Ateliers de chant traditionnel et de danses des bals folks Chateau de Castrevielle, Jaujac, Jaujac (07), 3 décembre 2022, . Ateliers de chant traditionnel et de danses des bals folks Samedi 3 décembre, 09h30 Chateau de Castrevielle, Jaujac, Jaujac (07)

avec Lucille Tondeux et Tradéridéra Chateau de Castrevielle, Jaujac, Jaujac (07) Chateau de Castrevielle, Jaujac, 07380 Jaujac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39492 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Première rencontre de l’année pour les ateliers de l’association Tradéridéra! 9h30-12h30 : Atelier de chant traditionnel avec Lucille Tondeux (Barrues) Limité à 15 personnes. 14h-17h30 : Atelier de danse des bals folks, thématique danses de couple et guidade avec Anaïs Languebien. Ateliers sur inscriptions, possibilité de venir à un ou deux ateliers. Repas tiré du sac pour celles.eux qui le souhaitent. Tarifs et détails à venir. Contact : traderidera [at] ardesca [point] fr source : événement Ateliers de chant traditionnel et de danses des bals folks publié sur AgendaTrad

Lieu Chateau de Castrevielle, Jaujac, Jaujac (07) Adresse Chateau de Castrevielle, Jaujac, 07380 Jaujac, France

