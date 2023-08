Il était une fois la Rumba Château de Castelnou Castelnou, 15 septembre 2023, Castelnou.

La naissance de la rumba catalane commence probablement dans les rues du Raval de Barcelone. Imprégnée d’accents flamenco, elle intègre des influences du son cubain et du mambo distillé par les grands orchestres de bal fraîchement débarqués de Cuba.

Tato nous invite à entreprendre un voyage exceptionnel avec lui, depuis le nord de l’Inde jusqu’à Cuba et la Catalogne (de Perpignan à Barcelone).

Au cours de ce parcours musical, il nous exposera comment la musique gitane a incorporé les percussions et les harmonies cubaines pour donner naissance à la rumba catalane.

Château de Castelnou 66300 Castelnou Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 84 69 20 https://www.ledepartement66.fr/dossier/le-chateau-de-castelnou/ https://visitezlepayscatalan.fr/castelnou/ L’histoire du château de Castelnou (castrum novum) remonte au Xe siècle. Occupé, convoité et délaissé à plusieurs reprises, il fut le témoin d’un glorieux passé catalan et demeure l’exemple le plus ancien de forteresse médiévale subsistant en Roussillon. Finalement, il sera transformé au XIXe siècle en lieu de villégiature et conserve aujourd’hui les marques de ses propriétaires passés. Acquis en 2018 par le Département, il fait l’objet d’un vaste chantier de rénovation qui permettra de valoriser son exceptionnel potentiel touristique et de lui offrir un nouvel avenir. Parking payant à 200 mètres

