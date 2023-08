Chansons d’Aqui Château de Castelnou Castelnou, 15 septembre 2023, Castelnou.

Chansons d’Aqui 15 et 16 septembre Château de Castelnou Gratuit. Entrée libre.

Découverte en musique de chansons populaires du Roussillon sur un ton humoristique.

Château de Castelnou 66300 Castelnou Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 84 69 20 https://www.ledepartement66.fr/dossier/le-chateau-de-castelnou/ https://visitezlepayscatalan.fr/castelnou/ L’histoire du château de Castelnou (castrum novum) remonte au Xe siècle. Occupé, convoité et délaissé à plusieurs reprises, il fut le témoin d’un glorieux passé catalan et demeure l’exemple le plus ancien de forteresse médiévale subsistant en Roussillon. Finalement, il sera transformé au XIXe siècle en lieu de villégiature et conserve aujourd’hui les marques de ses propriétaires passés. Acquis en 2018 par le Département, il fait l’objet d’un vaste chantier de rénovation qui permettra de valoriser son exceptionnel potentiel touristique et de lui offrir un nouvel avenir. Parking payant à 200 mètres

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T15:30:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

