Dordogne Parcours guidé en extérieur sur le thème de l’attaque et de la défense d’un château fort, suivi d’une démonstration de tir au trébuchet avec une restitution de machine de guerre à l’échelle 1/3. Tous les jours à 11h, 12h, 14h30 et 16h.

Animation sans réservation et sans supplément de prix.

