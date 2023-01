Château de Castelnaud – Visite “À bas les idées reçues du Moyen Age !” Castelnaud-la-Chapelle, 5 février 2023, Castelnaud-la-Chapelle Périgord Noir Vallée Dordogne Castelnaud-la-Chapelle.

Château Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

2023-02-05 – 2023-03-05

Castelnaud-la-Chapelle

Dordogne

Castelnaud-la-Chapelle

Au Moyen Âge, l’huile bouillante est-elle une arme de destruction massive ? La saleté un art de vivre et le quotidien tout en nuances de noir et gris ?

L’époque médiévale, objet de fantasmes et de caricatures, de cinéma et de littérature, représente avant tout 1 000 ans d’histoire.

Ce parcours en intérieur propose de dépoussiérer notre imaginaire et de faire le ménage dans ce que nous croyons savoir.

Visite guidée de 45 min

Du 10 février au 6 mars, tous les jours à 11h30 et à 16h

Animation sans réservation et sans supplément de prix.

+33 5 53 31 30 00 Château de Castelnaud

