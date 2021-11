Château de Castelnaud: leçon d’élégance par Claude Cardaillac Castelnaud-la-Chapelle, 11 novembre 2021, Castelnaud-la-Chapelle.

Château de Castelnaud: leçon d’élégance par Claude Cardaillac Castelnaud-la-Chapelle

2021-11-11 – 2021-11-14

Castelnaud-la-Chapelle Dordogne Castelnaud-la-Chapelle

DU JEUDI 11 AU DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Séances à 11h30, 14h30 et 16h

Animations sans réservations et sans supplément de prix

Suivez Claude de Cardaillac, dame de Castelnaud à la fin du XVe siècle, qui vous confie ses préoccupations sur le renouvellement de sa garde-robe.

L’occasion d’en savoir plus sur les canons de la mode médiévale et les raffinements aristocratiques en dépit de la morale religieuse de l’époque !

Parcours en intérieur de 30 min. mené par une comédienne costumée qui interprète un personnage historique.

DU JEUDI 11 AU DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Séances à 11h30, 14h30 et 16h

Animations sans réservations et sans supplément de prix

Suivez Claude de Cardaillac, dame de Castelnaud à la fin du XVe siècle, qui vous confie ses préoccupations sur le renouvellement de sa garde-robe.

+33 5 53 31 30 00

DU JEUDI 11 AU DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Séances à 11h30, 14h30 et 16h

Animations sans réservations et sans supplément de prix

Suivez Claude de Cardaillac, dame de Castelnaud à la fin du XVe siècle, qui vous confie ses préoccupations sur le renouvellement de sa garde-robe.

L’occasion d’en savoir plus sur les canons de la mode médiévale et les raffinements aristocratiques en dépit de la morale religieuse de l’époque !

Parcours en intérieur de 30 min. mené par une comédienne costumée qui interprète un personnage historique.

copyright-2014-Guillaume-Lachaud

Castelnaud-la-Chapelle

dernière mise à jour : 2021-11-05 par