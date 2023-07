Vivre le Moyen Âge au sein de ce château Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle, 16 septembre 2023, Castelnaud-la-Chapelle.

Découvrez les secrets et les méthodes de construction des puissants châteaux forts et des impressionnantes machines de guerre conçues pour les attaquer.

Accompagnés d’un guide en costume d’époque, plongez au cœur de l’histoire lors de la visite thématique : « Bâtisseurs de châteaux et de machines de siège », suivie d’une démonstration de tir au trébuchet avec une machine à l’échelle 1/3.

Horaires des visites : 11h, 12h, 14h, 16h, 17h.

Venez à la rencontre d’un « soldat-pionnier » de la guerre de Cent Ans ! Cet homme est capable de faire s’effondrer les plus hautes murailles ! Participez à cette leçon d’histoire vivante avec un véritable pionnier-sapeur, dont le savoir-faire était incontournable en temps de guerre.

Horaires des rencontres : 11h30, 12h30, 14h, 15h15, 16h15, 17h15.

Le château de Castelnaud, classé au titre des Monuments historiques en 1966, offre un magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne.

Ouvert au public depuis 1985, ce château fort est un formidable exemple d’architecture militaire consacré à l’art de la guerre.

À l’intérieur, le musée présente une collection d’armures et d’armes. La vie quotidienne seigneuriale est aussi représentée.

À l’extérieur, la volonté de mettre en scène un château assiégé a encouragé la reconstitution d’impressionnantes machines de guerre taille réelle : trébuchet, mangonneau, pierrière, bricole, bombarde.

©Mickaël Boutry