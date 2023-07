Les secrets guerriers de ce château : plongez au cœur de l’histoire lors des Journées européennes du patrimoine Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle, 16 septembre 2023, Castelnaud-la-Chapelle.

Les secrets guerriers de ce château : plongez au cœur de l'histoire lors des Journées européennes du patrimoine 16 et 17 septembre Château de Castelnaud 10,90 € adulte. 5,50 € -18 ans. Gratuit -10 ans. Entrée libre. Durée visite thématique : 45 min. Créneaux : 11h, 12h, 14h, 16h, 17h. Durée animation interactive : 20 min. Créneaux : 11h30, 12h30, 14h, 15h15, 16h15, 17h15.

Au-delà de l’idée d’un musée figé, le château de Castelnaud souhaite offrir au grand public une véritable découverte de ses collections et des thèmes qui lui sont dédiés : l’art de la guerre au Moyen Âge !

Les visiteurs avides d’anecdotes et d’histoires immersives seront enchantés par cette visite thématique intitulée « Bâtisseurs de châteaux et de machines de guerre ». Au cours de cette visite, ils auront l’occasion d’expérimenter certains outils et techniques de construction médiévale, et pourront également assister à un tir au trébuchet, grâce à une machine spécialement conçue pour des démonstrations pédagogiques. Cette imposante machine de siège, capable de projeter des boulets de 100 kg à une distance de 200 mètres, était utilisée pour ébranler les murailles les plus épaisses !

Une autre facette des sièges de châteaux est également mise à l’honneur lors de ces journées : l’art et la manière de saper. Un animateur, revêtu d’un costume fidèlement reconstitué de l’époque de la guerre de Cent Ans, présentera son équipement et expliquera son savoir-faire essentiel en temps de guerre.

Cette animation interactive, intitulée : « Face à Face avec un soldat-pionnier de la guerre de Cent Ans », permettra aux visiteurs d’en apprendre davantage sur la pensée militaire ingénieuse du Moyen Âge et de découvrir les compétences multiples des hommes de cette époque, bien loin des clichés d’artisans rustres ou de guerriers sanguinaires.

Le château de Castelnaud, classé au titre des Monuments historiques en 1966, offre un magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne.

Ouvert au public depuis 1985, ce château fort est un formidable exemple d’architecture militaire consacré à l’art de la guerre.

À l’intérieur, le musée présente une collection d’armures et d’armes. La vie quotidienne seigneuriale est aussi représentée.

À l’extérieur, la volonté de mettre en scène un château assiégé a encouragé la reconstitution d’impressionnantes machines de guerre taille réelle : trébuchet, mangonneau, pierrière, bricole, bombarde.

