Lot Prudhomat . 8 EUR 8 Passionné depuis toujours par les voyages et la photographie, l’artiste s’est spécialisé dans l’exploration de notre patrimoine abandonné à travers le monde, des lieux où le temps semble s’être figé. Il montre et détaille comment ils se dégradent et pourrissent, retournant petit à petit à la nature…. Chateau Castelnau

