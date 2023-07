Théâtre occitan avec l’association de Sauvegarde du Château Château de Castelnau-de-Lévis Castelnau-de-Lévis, 28 juillet 2023, Castelnau-de-Lévis.

Théâtre occitan avec l’association de Sauvegarde du Château Vendredi 28 juillet, 20h00 Château de Castelnau-de-Lévis Entrée adultes 10 €. Gratuit – de 13 ans

Dans « La Tata de Bourniquet » (pièce d’Henri Mouly adaptée par Adrien Vesinhet) Robert et Janine veulent se marier, ce qui n’est pas du goût du père Bourniquet qui préfère pour sa fille un prétendant plus riche. Sous la pression de Palmire, la tata, le mariage se fera pourtant, d’autant que Robert qui vient d’hériter d’une ferme devient un parti plus qu’enviable ! Avec « Fin contra fin » (adaptation de Frédéric Cayrou) il est question de démêlés judiciaires chez l’avocat qui ne sont pas sans rappeler les actions musclées de nos jours résultant des colères paysannes. Finas, qui croyait berner l’avocat Carnebol à la suite d’un différend, tombe sur plus retord que lui… Arroseur arrosé, il décide de se venger en déversant un tombereau d’immondices devant les fenêtres de l’avocat qui finira par céder. Contes et saynètes complèteront le tableau avec de savoureux interludes entre les pièces.

Un spectacle en occitan tous publics à ne pas manquer, désopilant et accessible au plus grand nombre, car, pas d’inquiétude : un résumé des pièces, scène par scène, sera remis aux participants qui ne maîtrisent pas l’occitan pour leur permettre de ne rien manquer des dialogues.

Château de Castelnau-de-Lévis 81150 Castelnau-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T20:00:00+02:00 – 2023-07-28T20:30:00+02:00

Théâtre occitan

Association de Sauvegarde du Château de Castelnau-de-Lévis