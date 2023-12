Visite contée en famille « Pour une goutte de miel » et atelier de création au Château de Castelnau Château de Castelnau-Bretenoux Prudhomat, 15 février 2024 15:00, Prudhomat.

Prudhomat,Lot

Branle-bas de combat au château ! La Baronne a mal à la gorge, il faut vite lui trouver un remède… Une visite contée pleine de vivacité et de miel pour petits et grands, suivie d’un atelier créatif pour emporter un peu de la douceur des abeilles…

Dès 4 ans.

Présentation au contrôle / en billetterie à l’entrée du monument au moins 15 minutes avant le début de la visite. Accès possible au monument à partir de 15h.

2024-02-15 15:00:00 fin : 2024-02-15 . 7.5 EUR.

Château de Castelnau-Bretenoux

Prudhomat 46130 Lot Occitanie



All hell breaks loose at the castle! The Baroness has a sore throat, and needs a cure fast… A storytelling tour full of vivacity and honey for young and old, followed by a creative workshop to take away some of the sweetness of bees?

Ages 4 and up.

Please present to the ticket office at the entrance to the monument at least 15 minutes before the start of the tour. Access to the monument from 3pm

¡Se desata el infierno en el castillo! A la Baronesa le duele la garganta y tiene que encontrar rápido una cura… Un cuentacuentos lleno de vivacidad y miel para grandes y pequeños, seguido de un taller creativo para llevarse algo de la dulzura de las abejas..

A partir de 4 años.

Preséntese en la taquilla situada a la entrada del monumento al menos 15 minutos antes del inicio de la visita. Acceso al monumento a partir de las 15.00 h

Im Schloss herrscht Ausnahmezustand! Die Baronin hat Halsschmerzen und muss schnell ein Heilmittel finden… Ein Märchenbesuch voller Lebendigkeit und Honig für Groß und Klein, gefolgt von einem kreativen Workshop, um ein wenig von der Süße der Bienen mitzunehmen?

Ab 4 Jahren.

Mindestens 15 Minuten vor Beginn der Führung am Eingang des Denkmals an der Kasse vorzeigen. Zugang zum Denkmal ab 15 Uhr möglich

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Vallée de la Dordogne