Conte et visite : Le chant des cailloux Château de Castelnau-Bretenoux Prudhomat, 4 décembre 2023, Prudhomat.

Prudhomat,Lot

L’histoire du château de Castelnau-Bretenoux ( Centre des Monuments Nationaux ) à travers un fabuleux théâtre de papier – Pour les 3-8 ans..

2024-02-14 15:00:00 fin : 2024-02-14 . 7.5 EUR.

Château de Castelnau-Bretenoux

Prudhomat 46130 Lot Occitanie



The history of the castle of Castelnau-Bretenoux (Centre des Monuments Nationaux) through a fabulous paper theater – For 3-8 years old.

La historia del castillo de Castelnau-Bretenoux (Centre des Monuments Nationaux) a través de un fabuloso teatro de papel – Para niños de 3 a 8 años.

Die Geschichte des Schlosses von Castelnau-Bretenoux ( Centre des Monuments Nationaux ) durch ein fabelhaftes Papiertheater – Für 3- bis 8-Jährige.

