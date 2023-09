Journées Colette : visite guidée du château de Castel-Novel et des jardins de Colette Château de Castel Novel Varetz, 16 septembre 2023, Varetz.

Journées Colette : visite guidée du château de Castel-Novel et des jardins de Colette 16 et 17 septembre Château de Castel Novel Gratuit. Sur inscription. Les inscriptions pour les visites et pour le repas sont distinctes.

Durant les Journées Colette, découvrez la bâtisse de cet incroyable château qui a vu passer huit siècles d’histoire de familles féodales, rénové en complexe hôtelier dans les années 50. L’après-midi une visite guidée gratuite des jardins de Colette vous est proposée.

Programme des journées 16 et 17 Septembre:

9h45 : visite du château Castel Novel.

12h30 : repas « Colette » (facultatif, à réserver en dehors de la visite, le tarif du menu est à 35 €).

14h30 : visite guidée des Jardins de Colette.

Pays d’Art et d’histoire Vézère Ardoise en partenariat avec le Château Castel Novel et les Jardins de Colette.

Château de Castel Novel 19240 Varetz Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 85 00 01 http://www.castelnovel.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 24 08 80 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 85 00 01 »}] Le château de Castel Novel porte la trace de nombreux siècles. La partie la plus ancienne remonte au XIIIe siècle La grande tour d’angle considérée comme ayant servi de poste de guet. L’ordonnance générale est de la fin du XIVe siècle, remaniée au XIXe siècle. Le château, bâti sur un piton rocheux, domine un grand parc arboré et la campagne environnante. Un des derniers possesseurs fut le Baron Henry de Jouvenel. Actuellement, le château est un magnifique ensemble hôtelier et restaurant dans un parc arboré. RD 901 puis Départementale 152

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:45:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T09:45:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

castel-novel corrèze

©Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise