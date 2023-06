OUVERTURE DU CHÂTEAU DE CASTANET Château de Castanet Pourcharesses, 2 juillet 2023, Pourcharesses.

Pourcharesses,Lozère

Ce dimanche 2 juillet, le Château du Castanet vous ouvre ses portes pour l’été !

Du dimanche au vendredi, de 14h à 19h, venez admirer les œuvres exposées dans ce cadre idyllique, qui ne se visite que de juillet à août, et profitez de la découverte en….

2023-07-02 fin : 2023-07-02 19:00:00. EUR.

Château de Castanet

Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie



This Sunday, July 2, the Château du Castanet opens its doors for the summer!

From Sunday to Friday, from 2pm to 7pm, come and admire the works of art on display in this idyllic setting, which is only open from July to August, and enjoy the…

Este domingo 2 de julio, el castillo de Castanet abre sus puertas al verano

De domingo a viernes, de 14:00 a 19:00 h, venga a admirar las obras de arte expuestas en este marco idílico, que sólo puede visitarse de julio a agosto, y disfrute de la…

Diesen Sonntag, den 2. Juli, öffnet das Château du Castanet seine Pforten für den Sommer!

Von Sonntag bis Freitag, von 14 bis 19 Uhr, können Sie die in diesem idyllischen Rahmen ausgestellten ?uvres bewundern, die nur von Juli bis August besichtigt werden können, und genießen Sie die Entdeckung in…

