Exposition – Le chant des Ondes, des sirènes à Mélusine Château de Carrouges Carrouges, 21 octobre 2023, Carrouges.

Carrouges Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-10-21 10:00:00

fin : 2024-03-03 12:30:00

L’exposition invite petits et grands à plonger au cœur de l’élément aquatique, à la rencontre de ses créatures légendaires. Des sirènes à Mélusine, le visiteur fait la rencontre de figures féminines emblématiques aux formes multiples, qui ont traversé le temps et hanté les esprits.

Cette exposition présente un ensemble d’installations contemporaines et d’objets de collections à découvrir dans les différents espaces du château de Carrouges, contant ainsi l’histoire de ces créatures des eaux depuis le mythe homérique de la femme-oiseau aux versions plus romantiques et symbolistes inspirées par un Gérard de Nerval ou André Breton.

Avec Mélusine, la fée bâtisseuse issue des légendes médiévales, à qui l’on doit selon la légende, les tours de La Rochelle, et qui se métamorphosait dans son bain en secret, plusieurs « esprits des eaux » sont convoqués, dans une présentation s’appuyant sur les grandes références de la littérature et des arts. Autour de Mélusine, surgiront de salle en salle les grandes figures mythiques liées au thème de l’eau : nymphes de l’Antiquité, sirènes des mythes et contes, ondines issues de l’imaginaire romantique allemand, russalki des légendes slaves, ainsi que la figure d’Ophélie qui fascina tant les artistes du Symbolisme.

Qu’elles soient funestes, nourricières ou encore symboles d’amour impossible, ces êtres hybrides sont d’éternelles muses, de constantes sources de fascination.

Exposition présentée aux heures d’ouvertures du château sauf 1er et 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier.

Château de Carrouges

Carrouges 61320 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par Orne Tourisme