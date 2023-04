Démonstration : journée traditions et vénerie Château de Carrouges, 17 septembre 2023, Carrouges.

Démonstration : journée traditions et vénerie Dimanche 17 septembre, 10h00 Château de Carrouges Repas payant sur place.

L’histoire du château de Carrouges, ancienne propriété des Le Veneur, grands veneurs de France, est liée à la forêt d’Écouves où les seigneurs de Carrouges chassèrent durant des siècles et offrirent le spectacle sonore et visuel de la chasse à courre. L’éclat des trompes, la présentation des chevaux, la tenue impeccable des veneurs et les atours des invités de ces rendez-vous conviviaux font partie intégrante des traditions et des modes de vie des grandes familles des siècles passés.

Un patrimoine vivant qui perdure au château de Carrouges à travers une collection unique en Europe réunie par la famille de Falandre, fondatrice de l’équipage Kermaingant, qui fait aujourd’hui figure de référence avec ses 5000 boutons d’équipage, de vènerie royale et impériale (de Louis XIV à Napoléon III).

Objets élégants, devenus pièces de collections, ils évoquent plus de deux siècles d’histoire dans des salles mises en scène en collaboration avec le Musée de la chasse et de la nature à Paris et ouvertes toute l’année au public.

C’est toute cette histoire et les traditions de ce patrimoine vivant que vous êtes invités à partager le dimanche 17 septembre 2023 lors d’un évènement exceptionnel dans le cadre naturel et historique du château de Carrouges !

Château de Carrouges Château, 61320 Carrouges Carrouges 61320 Orne Normandie 02 33 27 20 32 http://www.carrouges.monuments-nationaux.fr https://www.facebook.comChateauDeCarrouges Le château de Carrouges est une construction de brique et de granit, entourée de douves en eau et d’un parc de 10 ha. Les différentes ailes édifiées entre le XIVe et le XVIe s. s’organisent autour d’une cour intérieure. Né pour la défense, cet édifice est devenu un château de plaisance. Il a conservé son mobilier et ses portraits de famille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Equipage Kermaingant (c) Centre des monuments nationaux