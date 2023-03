Ferronnerie d’art au château de Carrouges château de Carrouges, 1 avril 2023, Carrouges.

Ferronnerie d’art au château de Carrouges Samedi 1 avril, 11h00, 15h00 château de Carrouges

Le parc du château conserve d’exceptionnels ouvrages de ferronnerie du XVIIe siècle et ce n’est pas par hasard. De la fin du XVe siècle et jusqu’au XVIIe siècle, la Normandie est la première région sidérurgique de France et les seigneurs de Carrouges y tiennent une place remarquable. Ils furent de puissants maîtres de forge et le démontrèrent en dressant d’opulentes et altières ferronnerie d’apparat, encore en place, dans le parc du château. Façonnées avec du fer produit sur place, ces grilles à la française symétriques et majestueuses, aux rinceaux de feuillage et de fleurs, furent commandées entre 1641 et 1648 par Jacques Le Veneur à Isaac Geslin, maréchal à Carrouges, sur les dessins de Jacques Groisil, sculpteur, sous la conduite de l’architecte Maurice Gabriel, d’Argentan. Ils sont aussi les auteurs, à l’intérieur du château, de petites pièces de serrurerie (targette des portes et fenêtres, serrures, clefs…) et de plaques de cheminées coulées dans les forges de la famille. Thomas Morel, forgeron-coutelier à Monts-sur-Orne vous fera découvrir tout ce savoir-faire, techniques et matières à travers l’exposition de pièces de forge et deux visites exceptionnelles du château à 11h et 15h le samedi 1er avril 2023 centré sur l’art de la ferronnerie en intérieur et en extérieur.

château de Carrouges Carrouges Carrouges 61320 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateau-carrouges.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T16:30:00+02:00

orne centre des monuments nationaux

©CMN château de Carrouges