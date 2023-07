MURDER PARTY CARLUX : Qui a tué Miss Peacock ? Château de Carlux Carlux, 9 juillet 2023, Carlux.

Carlux,Dordogne

Venez résoudre le meurtre de Miss PEACOCK, que s’est il passé ?

À l’aide d’une carte, parcourez le village pour retrouver les alibis des suspects et croiser des personnages qui vous aideront à mener l’enquête !

Avec un road book et en équipe, mettez vos méninges à rudes épreuves pour faire enfin éclater LA vérité !

Le commissaire Berny compte sur vous !.

2023-07-09 fin : 2023-07-19 . EUR.

Château de Carlux Chemin du Roc

Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and solve Miss PEACOCK’s murder. What happened?

With the help of a map, scour the village to find the suspects’ alibis and meet the characters who will help you investigate!

With a road book and as a team, put your brains to the test to find out THE truth!

Superintendent Berny is counting on you!

Ven a resolver el asesinato de la Srta. PEACOCK. ¿Qué pasó?

Utilizando un mapa, recorre el pueblo para encontrar las coartadas de los sospechosos y conoce a los personajes que te ayudarán a investigar

Con un cuaderno de ruta y en equipo, ¡poned a prueba vuestros cerebros para llegar por fin al fondo de LA verdad!

¡El comisario Berny cuenta con vosotros!

Kommen Sie und lösen Sie den Mord an Miss PEACOCK, was ist passiert?

Mithilfe einer Karte können Sie durch das Dorf laufen, um die Alibis der Verdächtigen zu finden und auf Personen zu treffen, die Ihnen bei den Ermittlungen helfen werden!

Mit einem Roadbook und als Team müssen Sie Ihr Gehirn auf die Probe stellen, um DIE Wahrheit ans Licht zu bringen!

Kommissar Berny zählt auf Sie!

