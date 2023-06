Festival musical de Carles Château de Carles Saillans, 8 septembre 2023, Saillans.

Saillans,Gironde

L’association Carles en Scène est heureuse de vous convier à la 3ème édition du Festival Musical de Carles

LES GRANDS AIRS DU REPERTOIRE LYRIQUE OEUVRES CHOISIES DE GOUNOD, VERDI, PUCCI, GERSHWIN, OFFENBACH, LISZT, RACHMANINOFF… interprétées par quatre artistes exceptionnels Paul Gay ( Baryton basse), Jennifer Larmore (Mezzo-soprano), Julien Dran (Ténor) et Maciej Pikulski (Pianiste).

EXPOSITION

Nous aurons aussi le plaisir de vous présenter les œuvres de Bruno Schiepan. Comme la musique, ce sont les couleurs qui résonnent en lui comme des vibrations.

C’est aussi l’occasion, pour ceux qui le souhaiteraient, de découvrir le Château de Carles, ses installations, et de déguster nos deux crus : Château de Carles, cru traditionnel de la propriété, et Haut Carles, notre cru de prestige..

2023-09-08 à ; fin : 2023-09-08 22:00:00. EUR.

Château de Carles

Saillans 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Carles en Scène association is delighted to invite you to the 3rd edition of the Carles Musical Festival

THE GREAT AIRS OF THE LYRIC REPERTOIRE CHOSEN WORKS BY GOUNOD, VERDI, PUCCI, GERSHWIN, OFFENBACH, LISZT, RACHMANINOFF… performed by four exceptional artists Paul Gay (Bass baritone), Jennifer Larmore (Mezzo-soprano), Julien Dran (Tenor) and Maciej Pikulski (Pianist).

EXHIBITION

We are also delighted to present the works of Bruno Schiepan. Like music, it’s colors that resonate within him like vibrations.

For those who wish, this is also an opportunity to discover Château de Carles and its facilities, and to taste our two crus: Château de Carles, the estate?s traditional cru, and Haut Carles, our prestige cru.

La asociación Carles en Scène tiene el placer de invitarle a la 3ª edición del Festival Musical de Carles

LOS GRANDES AIRES DEL REPERTORIO LÍRICO OBRAS SELECCIONADAS DE GOUNOD, VERDI, PUCCI, GERSHWIN, OFFENBACH, LISZT, RACHMANINOFF… interpretadas por cuatro artistas excepcionales Paul Gay (Bajo Barítono), Jennifer Larmore (Mezzosoprano), Julien Dran (Tenor) y Maciej Pikulski (Pianista).

EXPOSICIÓN

También tenemos el placer de presentar las obras de Bruno Schiepan. Como la música, son colores que resuenan en él como vibraciones.

También es la ocasión para quienes lo deseen de descubrir el Château de Carles y sus instalaciones, y de degustar nuestros dos crus: el Château de Carles, el cru tradicional de la finca, y el Haut Carles, nuestro cru de prestigio.

Der Verein Carles en Scène freut sich, Sie zur 3. Ausgabe des Musikfestivals von Carles einzuladen

LES GRANDS AIRS DU REPERTOIRE LYRIQUE Ausgewählte Werke von GOUNOD, VERDI, PUCCI, GERSHWIN, OFFENBACH, LISZT, RACHMANINOFF… interpretiert von vier außergewöhnlichen Künstlern Paul Gay ( Bassbariton), Jennifer Larmore (Mezzosopran), Julien Dran (Tenor) und Maciej Pikulski (Pianist).

AUSSTELLUNG

Wir freuen uns auch, Ihnen die Werke von Bruno Schiepan vorstellen zu können. Wie die Musik sind es die Farben, die in ihm wie Vibrationen widerhallen.

Außerdem haben Sie die Gelegenheit, das Château de Carles und seine Einrichtungen kennenzulernen und unsere beiden Weine zu verkosten: Château de Carles, der traditionelle Cru des Weinguts, und Haut Carles, unser Prestige-Cru.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT du Fronsadais