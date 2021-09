Louisfert Château de Caratel Loire-Atlantique, Louisfert Château de Caratel Château de Caratel Louisfert Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Louisfert

Château de Caratel Château de Caratel, 18 septembre 2021, Louisfert. Château de Caratel

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Caratel

Situé au coeur du val de Caratel, l’ensemble immobilier a une élégance toute romantique. Visite de l’immeuble inscrit (château, chapelle, pavillon des gardes, communs) et des jardins. Visite libre ou guidée du château, de ses dépendances et de ses jardins Illuminations le samedi soir de 20h30 à 22h30 Le manoir de Caratel et ses dépendances constituent un ensemble architectural homogène dont la construction s’est achevée au XVIIè siècle, la terre ayant été anoblie par Louis XIV en 1659. Château de Caratel Caratel, 44110 Louisfert Louisfert Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T22:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Louisfert Autres Lieu Château de Caratel Adresse Caratel, 44110 Louisfert Ville Louisfert lieuville Château de Caratel Louisfert