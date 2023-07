Bal des Pompiers Château de Capdeville – Maison des vins Fronton, 13 juillet 2023, Fronton.

Bal des Pompiers 13 et 14 juillet Château de Capdeville – Maison des vins Accès gratuit et ouvert à tous, restauration et buvette sur place

Fort de nos précédentes éditions, nous sommes heureux de vous annoncer que le désormais traditionnel bal des pompiers de Fronton fait son retour en 2023!

La 5ème édition de notre nuit « bleu blanc rouge » du 13 Juillet 2022, a été un grand succès et a réjoui plus de 800 personnes.

Comme à son habitude, le bal prendra place le 13 juillet au château de Capdeville (Office du tourisme et Maison des vins), route de Villaudric à Fronton.

Dès 18h, retrouvez nos artisans locaux pour un marché gourmand plein de nouveautés animé par Dany DORF et l’école de de musique intercommunale du Frontonnais section cuivre et Atelier Rock.

A partir de 22h, SLM sonnorisation mettra le feu sur la piste de danse pour un bal populaire gratuit et ouvert à tous !

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment chaleureux et convivial ensemble.

Château de Capdeville – Maison des vins Route de Villaudric 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/aspfronton/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T03:00:00+02:00

pompiers bal

Asp Fronton