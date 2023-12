Exposition Château de Capdeville Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Haute-Garonne Exposition Château de Capdeville Fronton, 12 janvier 2024, Fronton. Exposition 12 – 20 janvier 2024 Château de Capdeville entree libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T10:00:00+01:00 – 2024-01-12T12:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T14:30:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00 Betty TORTET peintre & Marie-Thérèse ATALLAH sculptirce vous présentent leurs oeuvres durant deux mois au château de Capdeville. Château de Capdeville 140 allée du Château, 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 (0)5 61 74 80 69 https://www.vins-de-fronton.com/ Le Château de Capdeville accueille l’Office de Tourisme du Vignoble de Fronton et le Syndicat des Vins de Fronton. Détails Catégories d’Évènement: Fronton, Haute-Garonne Autres Code postal 31620 Lieu Château de Capdeville Adresse 140 allée du Château, 31620 Fronton Ville Fronton Departement Haute-Garonne Lieu Ville Château de Capdeville Fronton Latitude 43.837021 Longitude 1.396884 latitude longitude 43.837021;1.396884

Château de Capdeville Fronton Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fronton/