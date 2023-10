Vernissage au chateau de Capdeville Château de Capdeville Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Vernissage au chateau de Capdeville

Vendredi 10 novembre, 18h30
Château de Capdeville

entree libre

CLÉMENT MARION Photographe & HERVÉ DULAC Sculpteur

Vous présenteront leurs oeuvres dans le magnifique Chateau de Capdeville

Château de Capdeville
140 allée du Château, 31620 Fronton
Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie
+33 (0)5 61 74 80 69
https://www.vins-de-fronton.com/

Le Château de Capdeville accueille l'Office de Tourisme du Vignoble de Fronton et le Syndicat des Vins de Fronton.

2023-11-10T18:30:00+01:00 – 2023-11-10T20:30:00+01:00

