Fronton Saveurs & Senteurs 2023 18 – 20 août Château de Capdeville

La grande fête de l’œnotourisme, des vins de Fronton et des produits de terroir revient pour une édition sous le signe de la fête et de la convivialité.

Ce grand événement populaire qui réunit plus de 30 000 visiteurs le temps d’un weekend est la fête à ne pas louper au mois d’août !

L’entrée est gratuite mais c’est le verre collector vendu à 5 € qui vous permet de déguster les vins proposés par les 26 domaines présents. Rouges, blancs, rosés, … Près de 200 cuvées différentes vous sont proposées !

Festival gastronomique et culturel, Saveurs et Senteurs vous offre la rencontre de producteurs, restaurateurs et artistes dans le centre-ville rendu piéton pour l’occasion et dédié à ces moments d’exception à partager en famille ou entre amis.

Concerts, déambulations, dégustations, ateliers, mini ferme, espace détente, concours des vins, … Le programme est riche !

Vendredi 18, Samedi 19 et Dimanche 20 août 2023 à Fronton

Venez découvrir le vignoble de Fronton comme vous ne l’avez jamais vu!

Château de Capdeville 140 allée du Château, 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 (0)5 61 74 80 69 https://www.vins-de-fronton.com/ https://fronton-saveurs-senteurs.fr/ Le Château de Capdeville accueille l'Office de Tourisme du Vignoble de Fronton et le Syndicat des Vins de Fronton.

Syndicat des Vins de Fronton