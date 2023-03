Festival du Jeu Château de Capdeville Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Festival du Jeu Château de Capdeville, 13 mai 2023, Fronton. Festival du Jeu 13 et 14 mai Château de Capdeville Chaque année, la Ludothèque de Fronton vous donne rendez-vous dans le parc du Château de Capdeville pour découvrir la magie des jeux ! Les éditeurs partenaires du Festival présentent les dernières nouveautés. Venez découvrir, jouer, participer aux tournois et surtout vous amuser deux jours d’affilée !

L’édition 2023 est consacrée aux aventuriers et aux explorateurs ! Château de Capdeville 140 allée du Château, 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 (0)5 61 74 80 69 https://www.vins-de-fronton.com/ [{« type »: « email », « value »: « ludo@mairie-fronton.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 79 19 20 »}] Le Château de Capdeville accueille l’Office de Tourisme du Vignoble de Fronton et le Syndicat des Vins de Fronton. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T19:00:00+02:00 festival jeu Ville de Fronton

